Иностранные журналисты, между тем, заявили, что появление у России такого оружия способно «охладить пыл» и Украины, и всего Запада. Авторы назвали страну передовой ядерной державой. «Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить конфликт, который они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы.