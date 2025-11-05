Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в зоне испытаний «Буревестника» находился военный корабль Североатлантического альянса. При этом Вооруженные силы РФ специально не мешали НАТО наблюдать за запуском ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний Буревестника 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил глава государства 4 ноября на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» в Кремле.
Путин добавил также, что по дальности полета новейшая российская крылатая ракета превзошла все известные в мире ракетные системы. Он подчеркнул, что успешные испытания имеют историческое значение для страны.
Президент России подчеркнул, что на сегодняшний день уже начат процесс создания вооружения нового типа, в основу которого будут положены подобные энергетические установки. Крылатые ракеты следующего поколения с ядерными двигателями будут обладать скоростью втрое выше скорости звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми.
26 октября Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях российской дальнобойной ракеты «Буревестник», которая может нести ядерный заряд.
Военный эксперт Андрей Марочко после этого заявил, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» продемонстрировали, как сильно Запад отстает от России в сфере вооружения. Обе системы, добавил он, даже без ядерной составляющей — это грозное оружие.
Произведенные испытания прокомментировал и США Дональд Трамп. Он заявил, что Россия с США в игры не играет. Впрочем, и Вашингтон с Москвой не играет.
Иностранные журналисты, между тем, заявили, что появление у России такого оружия способно «охладить пыл» и Украины, и всего Запада. Авторы назвали страну передовой ядерной державой. «Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить конфликт, который они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы.