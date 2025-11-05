Замглавы МИД Грушко: Францию и Британию нужно привлечь к ядерному разоружению

Ранее сообщалось, что в США планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия, не приводящих к цепной реакции. Об этом заявил глава Министерства энергетики Крис Райт, пояснив, что речь идёт о тестировании систем, а не о полноценных ядерных взрывах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона разъяснений относительно заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний.