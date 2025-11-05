Трамп побил собственный рекорд по остановке работы правительства

Новый финансовый год в США начался 1 октября, однако Конгресс не смог согласовать и принять бюджет до этой даты. В результате правительство лишилось полномочий на осуществление деятельности. Шатдаун в американской практике означает прекращение работы тех государственных учреждений, финансирование которых напрямую зависит от утвержденного Конгрессом бюджета на следующий финансовый период.