Краснов раскрыл, от чего зависит эффективность и надежность судебной системы

Эффективность и надежность судов во многом зависят от уровня их цифровизации и внедрения современных информационных технологий, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в первом интервью ТАСС и «Российской газете» после назначения.
По его словам, уже сделаны шаги — в том числе по обеспечению дистанционного участия граждан в заседаниях — но требуется дальнейшее развитие электронного правосудия: улучшение цифрового взаимодействия с заявителями, расширение каналов обратной связи и автоматизация рутинных процедур. Это, подчеркнул Краснов, повысит удобство участников процессов и значительно сократит нагрузку на аппараты судов.
Ранее Краснов указал, что одной из ключевых проблем судебной системы остаётся низкий уровень единства правоприменения.