Спецпосланник США опроверг статью NYT о планах вмешательства в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Спецпосланник президента США Ричард Гренелл в соцсети Х отрицает правдивость публикации газеты New York Times о рассмотрении администрацией трех сценариев военного вмешательства для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Эта статья NYT полна ошибок. Это не новостной репортаж, а комментарий, который должен быть в разделе мнений», — написал Гренелл.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, они включают авиаудары, отправку сил специальных операций «для захвата или убийства Мадуро».
Предполагается, что в случае выбора в пользу физического устранения президента Венесуэлы администрация Трампа попытается обойти запреты на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро — это, прежде всего, якобы «глава наркотеррористической банды».
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.