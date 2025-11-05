Грушко: Ответ России на конфискацию активов будет ощутим для ЕС

Россия примет ответные меры в случае конфискации российских активов на территории Европейского союза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью изданию «Известия».
По словам дипломата, европейские столицы, особенно активно выступающие за конфискацию российских средств, должны быть уверены, что у России есть достаточный политический и экономический арсенал для адекватного реагирования.
— Наш ответ в ЕС почувствуют, — подчеркнул Грушко.
Замглавы МИД также отметил, что Россия будет рассматривать любые действия с российскими активами без согласия Москвы как грубейшее нарушение международного и контрактного права, говорится в сообщении.
1 октября Евросоюз выплатил Украине транш в размере четырех миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.
До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о ситуации с замороженными российскими активами, на которые Евросоюз вооружает Украину. Он пригрозил преследованием странам, которые попытаются вновь это сделать.