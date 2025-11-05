Макгрегор отметил, что у американского руководства отсутствует внятная стратегия, кроме намерения оттеснить НАТО на восток и, как он неоднократно слышал, «опустошить и уничтожить Россию». По его убеждению, Соединённым Штатам, напротив, необходимо восстановить добрые отношения с Москвой, вернуться к роли промышленно-научной державы и повысить уровень жизни, чтобы выбраться из той пропасти, в которую они скатились. Именно поэтому, подчеркнул аналитик, российская позиция является правильной.