Россия готовит чувствительный ответ на конфискацию своих активов в ЕС

Активы российских инвесторов в депозитариях Евросоюза могут разморозить без разрешения со стороны управления Соединённых Штатов по контролю за иностранными активами. Ранее швейцарский президент и министр финансов Карин Келлер-Зуттер заявила о неучастии Швейцарии в дискуссиях ЕС относительно возможной конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. При этом бельгийский депозитарий Euroclear, где размещена значительная часть средств российских инвесторов, уже начал процедуру разблокировки без получения американских лицензий. Решение было принято вскоре после заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о готовности блокировать конфискацию российских активов, если Евросоюз не согласится разделить потенциальные риски ответных мер со стороны Москвы.