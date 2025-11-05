В МИД предупредили о планах НАТО на блокаду Калининградской области: потенциал для диалога тает

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как прошли испытания «Буревестника» и «Посейдона». По его данным, представители стран НАТО пытались наблюдать за тестированиями оружия. Глава государства уточнил, что Москвой был замечен западный разведывательный корабль. По словам Владимира Путина, никто не мешал слежке. Он также указал на историческое значение для народа и безопасности проведенных испытаний.