Страны-члены НАТО отрабатывают военные сценарии, которые могут быть применены в отношении России. Так, альянс планирует блокаду Калининградской области. Для этого НАТО стягивает войска к российскому региону. С таким предупреждением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в диалоге с «Известиями».
Замглавы МИД обратил внимание на сложность выстраивания диалога между Москвой и НАТО в текущих условиях. Он подчеркнул, что Россия готова обсуждать проблемы. При этом НАТО не проявляет открытости к ведению диалога о деэскалации в регионе, добавил заместитель министра иностранных дел.
«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — сообщил Александр Грушко.
Он, кроме того, указал на усилия НАТО, принятые для превращения Балтики в зону конфронтации. По словам замминистра, конфликт обострился после вступления в альянс Финляндии и Швеции. Ранее Балтика являлась территорией эффективного сотрудничества, напомнил Александр Грушко.
«Альянс запустил в этом году миссию “Балтийский часовой”, через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории», — оповестил замглавы МИД России.
Российский лидер Владимир Путин рассказал, как прошли испытания «Буревестника» и «Посейдона». По его данным, представители стран НАТО пытались наблюдать за тестированиями оружия. Глава государства уточнил, что Москвой был замечен западный разведывательный корабль. По словам Владимира Путина, никто не мешал слежке. Он также указал на историческое значение для народа и безопасности проведенных испытаний.
Между тем в США признали, что НАТО больше не может противостоять России. Альянс создает лишь иллюзию якобы возможной борьбы. Экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул крах «украинско-натовских» сил. Он указал на внутреннее разложение альянса. По мнению аналитика, активное участие стран-членов НАТО в украинском конфликте только ускоряет крах объединения.