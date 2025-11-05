Вучич заявил о возобновлении Сербией экспорта боеприпасов

Сербия продолжит продавать боеприпасы, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России о возможном попадании сербской продукции на Украину. Александар Вучич объяснил это решение необходимостью поддержать оборонные предприятия и рабочие места: по его оценке, от экспорта оружия в Сербии зависят десятки тысяч граждан. При этом он подтвердил, что в отдельных случаях боеприпасы все же оказывались на территории Украины, что и стало одной из причин временной приостановки экспорта в июне.