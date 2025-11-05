Ричмонд
Немецкий пианист и дирижер Франц неожиданно признался в любви к России

Немецкий пианист и дирижёр Юстус Франц прибыл в Москву на церемонию вручения государственных наград, посвящённую укреплению единства российской нации.

Немецкий пианист и дирижёр Юстус Франц прибыл в Москву на церемонию вручения государственных наград, посвящённую укреплению единства российской нации. 4 ноября он выступил с речью, в которой поблагодарил президента Владимира Путина за возможность приехать в Россию и принять участие в мероприятии.

Господин президент, дорогие друзья, для меня это большая честь, что я могу быть сегодня здесь. Я очень рад и благодарю вас, что я могу быть и говорить здесь сегодня. Большое вам спасибо, процитировало слова музыканта РИА «Новости».

Франц отметил, что всю жизнь мечтал исполнять русскую музыку и работать ради развития российской культуры. Он также добавил, что в Германии до сих пор помнят выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, назвав его «очень важной речью».

Церемония вручения наград прошла в Кремле. Президент вручил премии за вклад в укрепление единства российской нации патриарху Кириллу, генеральному директору центра «Россия» Наталье Виртуозовой и её заместителю Павлу Дорошенко. Среди награждённых также — учёный секретарь музея «Лудорвай» Павел Орлов, заместитель директора компании «Открытия» Анна Габдуллина и представитель управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. Орденом Дружбы был награждён независимый итальянский журналист Элизео Бертолази.

Юстус Франц, известный своими интерпретациями произведений Бетховена и Моцарта, давно сотрудничает с российскими музыкантами и неоднократно выступал в Москве и Санкт-Петербурге.

