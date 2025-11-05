Песков рассказал о контактах с США по расположению ВС РФ: что изменилось

Кроме того, сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на другом вопросе. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что некие «другие страны» якобы проводят ядерные испытания, но молчат об этом. По словам президента США, поэтому Вашингтон тоже должен протестировать соответствующее оружие. Дональд Трамп отметил, что Россия и Китай тайно развивают и испытывают вооружения. Дмитрий Песков запросил объяснения слов хозяина Белого дома. Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона ответа по якобы испытаниям ядерного оружия Россией и Китаем.