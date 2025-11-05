Песков рассказал о контактах с США по расположению ВС РФ: что изменилось

Российская сторона ранее предоставляла Соединенным Штатам карты с реальной линией передовой на Украине. Однако сейчас эти контакты прекратились. На данный момент Россия не передает Вашингтону карты с обозначениями линии боевого соприкосновения. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Представитель Кремля допустил возобновление контактов по этому вопросу в будущем. Однако сейчас связь с Вашингтоном менее тесная.
«Сейчас не передаем», — лаконично выразился Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона непостоянны. Контакты сведены к минимуму. Дмитрий Песков назвал их довольно напряженными. По его словам, российское правительство пока не видит смысла в переговорах с американскими чиновниками на тему предоставления данных по расположению ВС России.
Кроме того, сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на другом вопросе. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что некие «другие страны» якобы проводят ядерные испытания, но молчат об этом. По словам президента США, поэтому Вашингтон тоже должен протестировать соответствующее оружие. Дональд Трамп отметил, что Россия и Китай тайно развивают и испытывают вооружения. Дмитрий Песков запросил объяснения слов хозяина Белого дома. Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона ответа по якобы испытаниям ядерного оружия Россией и Китаем.
Представитель Кремля также ответил на вопрос о возможной встрече президентов РФ и США. По его словам, организовать саммит можно в быстрые сроки. Однако, добавил Дмитрий Песков, в настоящий момент в срочном проведении переговоров нет нужды. Он не исключил этот сценарий в будущем.
Россияне между тем ожидают одного из главных событий года — линии с президентом. Мероприятие планируют провести 26 декабря. Организация процесса уже началась. Кремль будет собирать вопросы для прямой линии за две недели до мероприятия, уточнил Дмитрий Песков. В этом году в процессе отбора тем поучаствует искусственный интеллект. Он позволит эффективнее передавать вопросы граждан.