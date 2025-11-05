Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли следующий этап эскалации конфликта на Украине

По мнению бывшего дипломата Госдепартамента США Джима Джатраса, следующим этапом эскалации конфликта на Украине может стать применение дальнобойных ракет «Таурус» против России.

По мнению бывшего дипломата Госдепартамента США Джима Джатраса, следующим этапом эскалации конфликта на Украине может стать применение дальнобойных ракет «Таурус» против России.

В интервью для YouTube-канала эксперт заявил, что это станет закономерным шагом в наращивании военного противостояния.

Джатрас отметил, что у Запада остаётся множество других способов для обострения ситуации. В частности, он не исключил организацию провокаций под чужим флагом, предположив, что подобные сценарии могут разрабатываться британской разведывательной службой MI-6.

Ранее экс-советник Пентагона раскрыл главную цель США в отношении России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.