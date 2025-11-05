На выборах мэра Нью-Йорка побеждает Зохран Мамдани

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка и станет первым мусульманином на посту и самым молодым градоначальником, прогнозирует портал Decision Desk.
Согласно данным телеканала MCNBC, по итогам обработки более трети голосов Мамдани набирает 51,5%, на втором месте бывший губернатор демократ Эндрю Куомо с 40%, за которого призывал голосовать президент Дональд Трамп. Республиканец Кертис Слива набирает наименьшее количество голосов — 8%.
Явка на выборах была рекордной с 1969 года и достигла двух миллионов человек.