На выборах мэра Нью-Йорка побеждает Зохран Мамдани

Decision Desk: на выборах мэра Нью-Йорка побеждает социалист Зохран Мамдани.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка и станет первым мусульманином на посту и самым молодым градоначальником, прогнозирует портал Decision Desk.

Согласно данным телеканала MCNBC, по итогам обработки более трети голосов Мамдани набирает 51,5%, на втором месте бывший губернатор демократ Эндрю Куомо с 40%, за которого призывал голосовать президент Дональд Трамп. Республиканец Кертис Слива набирает наименьшее количество голосов — 8%.

Явка на выборах была рекордной с 1969 года и достигла двух миллионов человек.

Узнать больше по теме
Биография Зохрана Мамдани
В этом материале — биография Зохрана Мамдани, американского политика и общественного деятеля угандийского происхождения. Собрали главное о жизни представителя Демократической партии Америки и члена Ассамблеи штата Нью-Йорк от Квинса.
