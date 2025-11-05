Выяснилось, почему лидеры Европы отказались ехать на саммит CELAC в Колумбии

В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты «пытаются развязать войну» ради ресурсов его страны. На фоне этих заявлений отказ европейских лидеров от участия в саммите выглядит как попытка не вступать в прямой конфликт интересов между Вашингтоном и латиноамериканскими партнерами.