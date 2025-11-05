Выяснилось, почему лидеры Европы отказались ехать на саммит CELAC в Колумбии

Подавляющее большинство лидеров европейских стран не поедут на саммит с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдет 9−10 ноября в колумбийской Санта-Марте. Как сообщает агентство Bloomberg, политики решили не участвовать во встрече, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа.
По данным источников издания, Вашингтон пристально следит за мероприятиями в регионе. США обвиняют Колумбию и Венесуэлу в участии в незаконном обороте наркотиков, и присутствие европейских лидеров на саммите могло бы вызвать недовольство американской администрации.
В итоге на встречу приедут лишь пять глав государств Евросоюза и три лидера стран CELAC. Канцлер Германии Фридрих Мерц также отказался от визита. Его пресс-секретарь Стефан Корнелиус объяснил решение «низкой активностью других руководителей», хотя, по данным Bloomberg, настоящая причина связана с давлением со стороны Вашингтона.
Напряженность вокруг региона усилилась после сообщений Washington Post от 1 ноября о том, что США направили к берегам Венесуэлы военные корабли, подводные лодки и тысячи военнослужащих. Наращивание сил в Карибском бассейне эксперты связывают с подготовкой возможных операций против режимов, которые Белый дом считает враждебными.
В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты «пытаются развязать войну» ради ресурсов его страны. На фоне этих заявлений отказ европейских лидеров от участия в саммите выглядит как попытка не вступать в прямой конфликт интересов между Вашингтоном и латиноамериканскими партнерами.
Читайте также: Раскрыто, за что убийцу без будущего дважды приговорили к пожизненному сроку.