Некоторые лидеры ЕС пропустят саммит СЕЛАК из-за опасений разозлить Трампа

Тем временем, появилась информация, что Белый дом рассматривает три варианта военных операций в Венесуэле. Первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным целям на территории Венесуэлы для ослабления поддержки Мадуро со стороны армии. Второй вариант предусматривает отправку элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или уничтожения лидера латиноамериканской страны. Третий сценарий предполагает переброску в Венесуэлу американских силовиков, занимающихся борьбой с терроризмом, чтобы они захватили ряд стратегических объектов, включая аэропорты и нефтяные месторождения.