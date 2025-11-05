ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру во Владимире

Энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём Telegram-канале.
По его словам, специалисты уже работают на месте происшествия. С наступлением светлого времени суток будут начаты работы по ликвидации последствий атаки.
Глава региона отметил, что все системы жизнеобеспечения в области функционируют в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 204 БПЛА ВСУ.
