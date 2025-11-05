Демократ Зохран Мамдани лидирует на выборах мэра Нью-Йорка

Сам Мамдани во время предвыборной кампании заявил, что в случае победы намерен заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть бюджетных продуктовых магазинов и увеличить минимальную зарплату до 30 долларов в час к 2030 году. Одновременно он планирует увеличить налоги на богатство и ввести налог на имущество для частных университетов города.