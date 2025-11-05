Путин позволил НАТО увидеть работу «Буревестника»: глава государства раскрыл детали испытаний

Отдельно президент остановился на уникальной энергетической установке ракеты. Речь идет о мощном сверхмалом ядерном реакторе, запуск которого занимает секунды. На базе таких технологий, как подчеркнул Путин, уже создается новое поколение вооружений. Более того, началась разработка следующих крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость будет более чем втрое превышать звуковую, а в перспективе они станут гиперзвуковыми.