Путин позволил НАТО увидеть работу «Буревестника»: глава государства раскрыл детали испытаний

Президент Владимир Путин сообщил, что российская сторона не препятствовала работе разведывательного корабля НАТО, находившегося в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе церемонии награждения разработчиков новейших стратегических систем вооружения.
Путин подчеркнул историческое значение достигнутых результатов. По его словам, создание «Буревестника» обеспечит безопасность и стратегический паритет России на десятилетия вперед, вплоть до конца XXI века.
Президент напомнил о ключевых тактико-технических характеристиках комплекса. Он подтвердил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные мировые ракетные системы. Российский лидер также отметил высокую точность поражения целей.
Присутствие корабля НАТО в районе испытаний глава государства прокомментировал прямо. Он заявил, что иностранные специалисты получили возможность убедиться в эффективности нового оружия, а Москва не стала мешать работе разведывательного судна.
«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний Буревестника 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — указал он.
Отдельно президент остановился на уникальной энергетической установке ракеты. Речь идет о мощном сверхмалом ядерном реакторе, запуск которого занимает секунды. На базе таких технологий, как подчеркнул Путин, уже создается новое поколение вооружений. Более того, началась разработка следующих крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость будет более чем втрое превышать звуковую, а в перспективе они станут гиперзвуковыми.
Прежде Путин вновь заявил, что Россия никому не угрожает. Развитие собственного ядерного потенциала, включая испытания новейших систем, является суверенным правом страны и практикой, которую применяют все ядерные державы. Президент напомнил, что все обсуждаемые проекты были анонсированы заранее.
