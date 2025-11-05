Ричмонд
В Европе приступили к разморозке российских активов: ЕС начал действовать без согласия США

В ЕС намерены разморозить активы российских инвесторов без разрешения США.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики начали процесс разморозки активов российских инвесторов. Теперь это возможно без согласия Вашингтона. Такими сведениями поделился источник в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Ранее Евросоюзу требовалось разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами. Однако с 1 ноября началась разморозка российских средств без лицензии США.

«Эта информация верна», — подтвердил собеседник агентства.

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, он не принимает участия в обсуждениях по вопросу российских активов. Евросоюз, напротив, активно поднимает тему разморозки и использования замороженных средств инвесторов. Европейцы планировали передать российские деньги Киеву.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше