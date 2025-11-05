DDHQ: демократ Мамдани лидирует на выборах мэра Нью-Йорка

Член Демократической партии США Зохран Мамдани лидирует на выборах мэра американского города Нью-Йорка, сообщил портал DDHQ.
По информации журналистов, избирательные комиссии обработали 38 процентов бюллетеней. В поддержку Мамдани высказались 49,7 процента избирателей. DDHQ считает, что политик уже одержал победу.
Его ближайший соперник, демократ Эндрю Куомо, который выдвигался как независимый кандидат, получает 41,6 процента голосов. Ещё один претендент, республиканец Кёртис Слива, заручился поддержкой 8,1 процента избирателей.
Телеканал CNN, в свою очередь, проинформировал, что проверены 52 процента бюллетеней. Согласно этим сведениям, за Мамдани, Куомо и Сливу отдали свои голоса соответственно 49,6, 41,5 и 8,1 процента избирателей.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал голосовать на выборах мэра Нью-Йорка за Эндрю Куомо, несмотря на то, что тот является членом Демократической партии США. Глава Белого дома считает, что этот политик может добиться результата на посту градоначальника. Трамп также вновь раскритиковал Зохрана Мамдани.