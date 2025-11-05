В начале недели в Риме рухнула часть башни Конти, которая находилась на реконструкции. Этот объект существует со времен средневековья. После ЧП официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к правительству Италии с напоминанием о финансировании Римом Украины, а не собственной страны. Политик Микеле Джерачи присоединился к критике. Он осудил руководство Италии за инцидент.
Политик подчеркнул, что Рим действительно «бессмысленно тратит деньги» на конфликт на Украине, игнорируя собственные проблемы. Профессор также призвал Италию не наживать врагов в лице Москвы.
«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке “перезагрузить мозги” итальянцев, которая грозит привести Италию к крах», — написал в соцсети Микеле Джерачи.
Итальянское Министерство иностранных дел двумя днями ранее вызвало посла РФ в Риме. Мария Захарова заявила, что этот инцидент станет поводом вновь напомнить Италии о преступном характере финансирования киевского режима.