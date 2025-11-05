Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания

В частности, Расмуссен отметил, что год назад надеялся увидеть в лице Трампа президента, который преодолел бы партийные разногласия и объединил страну. Однако, по его словам, в реальности США сейчас сталкиваются даже с еще большим разобщением, чем прежде, и оппоненты Трампа подвергаются нападкам.