«Показала палитру талантов и достижений страны»: Путин отметил уникальность выставки-форума «Россия»

Президент России Владимир Путин охарактеризовал международную выставку-форум «Россия» как уникальный по своим масштабам и значимости проект. Такое заявление глава государства сделал во время церемонии вручения государственных наград, приуроченной ко Дню народного единства.
Путин лично вручил награды коллективу, стоявшему за реализацией этого грандиозного события. В их числе оказались генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, заместитель гендиректора по выставочной деятельности Павел Дорошенко и заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Алексей Жарич.
Президент подчеркнул, что именно усилиями этих людей проект был воплощен в жизнь. Он отметил, что выставка стала знаковым событием для миллионов россиян. По словам главы государства, экспозиция наглядно продемонстрировала всю палитру талантов и многочисленных достижений страны. Она показала ценность общенационального единства.
«Это коллектив авторов: Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощён в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект — международная выставка Россия», — подчеркнул президент.
В заключение Путин поздравил всех присутствующих с Днем народного единства и вручением высоких государственных наград. Он пожелал дальнейших успехов в работе и выразил коллективу создателей искреннюю благодарность.
«Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач, перед лицом глобальных вызовов и угроз и вместе радоваться победам, достижениям и успехам», — добавил глава государства.
Как известно российский глава принимал участие в возложении цветов к мемориалу Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади 4 ноября. На мероприятии также присутствовали молодежные организации, дети участников СВО и юные активисты. Там политик пообщался с некоторыми из присутствующих.
Накануне российский лидер утвердил два новых праздника. Новые праздники в России будут отмечать 30 апреля и 8 сентября. Речь идет о Дне коренных малочисленных народов РФ и Дне языков народов РФ.