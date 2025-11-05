Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, как Москва ответила на санкции США и почему это удивило мир

Китайское издание Sohu описало, как мир отреагировал на шаги Владимира Путина после новых американских санкций — первых после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Китайское издание Sohu описало, как мир отреагировал на шаги Владимира Путина после новых американских санкций — первых после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Президент США также отменил встречу с Путиным в Будапеште, но, как отметили в Китае, ответ Москвы оказался неожиданным и произвел впечатление.

За три дня Путин сделал несколько быстрых шагов, которые привлекли внимание во всем мире. Китайские журналисты написали, что всё происходило так стремительно, будто наблюдатели стали свидетелями чего-то невероятного.

По мнению аналитиков из Китая, Россия показала, что умеет сочетать силу и гибкость. Сразу после объявления санкций Путин рассказал об успешных испытаниях двух новых стратегических систем — ракеты «Буревестник» и подводного дрона «Посейдон». Потом он поручил создать условия для сдачи в плен украинских военных.

Эти действия, по словам экспертов, показали стратегический подход российского лидера. Он одновременно предложил гуманитарный вариант решения конфликта и продемонстрировал оружие, способное повлиять на мировой баланс.

В Sohu написали, что новости из Москвы застали Запад врасплох. Россия ясно дала понять, что инициатива перешла к ней, и чем дольше Запад будет отрицать это, тем сложнее ему будет справиться с последствиями.

Издание заключает, что после заявлений Путина на Западе усилилось беспокойство — их главный страх начинает воплощаться.

Читайте также: Стало известно, как Россия жестко ответила США после введения новых санкций.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше