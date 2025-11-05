В США заявили, что Трамп не выполняет свои предвыборные обещания

Президент США Дональд Трамп не выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. Об этом заявил бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.
«Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами», — сказал эксперт РИА Новости.
Расмуссен также высказал разочарование тем, что Трамп не смог преодолеть партийные разногласия и объединить страну в то время, как избиратели возлагали на него подобные надежды.
«Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет», — сказал Расмуссен.
Тем временем в Америке продолжается шатдаун — прекращение работы государственных служб из-за неспособности конгресса утвердить бюджет. Вызванный неспособностью демократов и республиканцев найти компромисс, нынешний шатдаун побил рекорд 2018 года — он продолжается 35 дней.
