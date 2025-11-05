МИД РФ раскрыл планы НАТО по блокаде Калининграда: Грушко рассказал об отработке силовых сценариев альянса

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Североатлантический альянс активно разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью газете «Известия».
Грушко отметил, что в ходе учений НАТО отрабатываются сценарии по блокированию региона. Он констатировал активную милитаризацию Балтики и наращивание там коалиционных сил.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства, в текущих условиях очень сложно увидеть потенциал для диалога. В отличие от России, страны-члены НАТО не демонстрируют открытости к честному и равноправному обсуждению путей деэскалации.
Дипломат напомнил, что долгое время Балтика оставалась пространством для многопланового сотрудничества. Все проблемы в этой части Европы решались исключительно мирными средствами. Сейчас же, как подчеркнул Грушко, усилиями Альянса регион превратился в зону конфронтации. Ситуация резко обострилась после вступления в блок Финляндии и Швеции.
Замминистра добавил, что НАТО запустил в этом году миссию «Балтийский часовой». Через эту структуру Альянс пытается установить собственные правила судоходства в акватории. Грушко высказал мнение, что таким способом союзники по НАТО хотят взять под контроль и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.
Ранее на эти риски обращал внимание военный корреспондент KP.RU Александр Коц. В своем Telegram-канале он сообщал, что европейские страны готовятся к блокаде Калининграда под прикрытием учений. Журналист указал на учения Grand Eagle 25, в ходе которых отрабатывается масштабная переброска войск в Литву.
При этом Коц подчеркивал, что России не нужно какое-либо вторжение. Он выразил уверенность, что Москву будут пытаться спровоцировать, поскольку Европа уже не в силах остановить запущенный механизм милитаризации.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет свои инициативы необходимостью сдерживания. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.