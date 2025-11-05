МИД РФ раскрыл планы НАТО по блокаде Калининграда: Грушко рассказал об отработке силовых сценариев альянса

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет свои инициативы необходимостью сдерживания. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.