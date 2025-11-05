Вулин: Сербия должна отменить санкции против Беларуси вслед за США

В конце 2021 года сербское правительство приняло решение поддержать санкции Совета Европейского союза против Беларуси. После этого национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа» прекратил полеты в Сербию.
Вулин рассказал, что он уже несколько раз выдвигал инициативу об отмене санкций против Беларуси. Он добавил, что руководитель парламентской фракции партии «Движение социалистов» Боян Торбица занимается продвижением этой инициативы.
«Мы ожидаем ответ на запрос, считаем, что необходимо отменить санкции против Беларуси. США уже отменили санкции в авиации против Беларуси, а чего мы ждем? И не потому, что это сделали США. Мы это должны сделать потому, что Беларусь — страна, которая нам никогда ничем не навредила», — сказал бывший вице-премьер в интервью РИА Новости.
Отмена санкций.
Во вторник, 4 ноября, на сайте американского Минфина было официально опубликовано решение о снятии санкций в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». США также исключили этого авиаперевозчика из своего санкционного списка.
Кроме того, из этого списка был исключен самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Также США выдали временную лицензию на использование еще трех авиабортов.