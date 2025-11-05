Ричмонд
Путин наградил медалями Пушкина протоирея Свято-Елисаветинского монастыря Лемешонка и игуменью Гавриилу

Путин вручил медали игуменье Гаврииле и протоирею минского монастыря Лемешонку.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 4 ноября, во вторник, в Кремле вручил медаль Пушкина представителям белорусского духовенства. Подробности пишет БелТА со ссылкой на сайт президента России.

Путин наградил медалью Пушкина игуменью Гавриилу, которая является настоятельницей Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно. Медаль Пушкина Владимир Путин также вручил протоиерею, клирику Свято-Елисаветинского женского монастыря Минской епархии Андрею Лемешонку.

Ранее «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.