Путин наградил медалями Пушкина протоирея Свято-Елисаветинского монастыря Лемешонка и игуменью Гавриилу

Президент России Владимир Путин 4 ноября, во вторник, в Кремле вручил медаль Пушкина представителям белорусского духовенства. Подробности пишет БелТА со ссылкой на сайт президента России.
Путин наградил медалью Пушкина игуменью Гавриилу, которая является настоятельницей Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно. Медаль Пушкина Владимир Путин также вручил протоиерею, клирику Свято-Елисаветинского женского монастыря Минской епархии Андрею Лемешонку.
