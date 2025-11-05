Грушко: НАТО на учениях отрабатывает блокаду Калининградской области

НАТО отрабатывает на учениях сценарии, предусматривающие блокирование Калининградской области, рассказал в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По словам дипломата, альянс активно усиливает военную инфраструктуру в регионе.
«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идёт активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — отметил дипломат.
Грушко добавил, что в нынешних условиях трудно говорить о потенциале для диалога по снижению напряжённости. По словам представителя МИД, в отличие от России, страны НАТО не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению путей деэскалации.
«В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», — резюмировал Грушко.
С 13 по 31 октября в Литве проходили учения НАТО «Удар бури 2025». Передвижения солдат и военной техники происходили по территории Клайпеды и местного порта, Гаргждай, Паланги, Кретингского района, полигона Кайряй, Куршского залива и косы, а также побережья Балтики.