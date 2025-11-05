Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: НАТО на учениях отрабатывает блокаду Калининградской области

Альянс наращивает военное присутствие в Прибалтике.

Источник: Клопс.ru

НАТО отрабатывает на учениях сценарии, предусматривающие блокирование Калининградской области, рассказал в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По словам дипломата, альянс активно усиливает военную инфраструктуру в регионе.

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идёт активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — отметил дипломат.

Грушко добавил, что в нынешних условиях трудно говорить о потенциале для диалога по снижению напряжённости. По словам представителя МИД, в отличие от России, страны НАТО не проявляют готовности к открытому и равноправному обсуждению путей деэскалации.

«В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», — резюмировал Грушко.

С 13 по 31 октября в Литве проходили учения НАТО «Удар бури 2025». Передвижения солдат и военной техники происходили по территории Клайпеды и местного порта, Гаргждай, Паланги, Кретингского района, полигона Кайряй, Куршского залива и косы, а также побережья Балтики.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше