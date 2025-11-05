В Запорожской области артиллерия накрыла совещавшихся офицеров ВСУ

Кадры нанесения удара по месту проведения совещания офицеров ВСУ опубликовал Telegram-канал «Воин DV».
По данным источников канала, здание, в котором собрались на совещание украинские офицеры, было выявлено в поселке Терноватое.
«Хлопчики ВСУ офицерских чинов думали, что 10 километров от ЛБС — достаточное расстояние для безопасного проведения совещания, однако реальность оказалась гораздо более суровой», — говорится в публикации.
Сообщается, что место проведения совещания военнослужащих противника поразили расчеты 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады ГрВ «Восток».
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее стало известно о нанесении удара по месту награждения военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области.