В Запорожской области артиллерия накрыла совещавшихся офицеров ВСУ

По информации источников, место проведения совещания военнослужащих противника было выявлено в поселке Терноватое.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения удара по месту проведения совещания офицеров ВСУ опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, здание, в котором собрались на совещание украинские офицеры, было выявлено в поселке Терноватое.

«Хлопчики ВСУ офицерских чинов думали, что 10 километров от ЛБС — достаточное расстояние для безопасного проведения совещания, однако реальность оказалась гораздо более суровой», — говорится в публикации.

Сообщается, что место проведения совещания военнослужащих противника поразили расчеты 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады ГрВ «Восток».

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее стало известно о нанесении удара по месту награждения военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области.