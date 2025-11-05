Системы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение ночи отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 40 украинских БПЛА самолетного типа.
Соответствующее заявление распространило Министерство обороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью — 11 единиц. Над Ростовской областью перехвачено 8 беспилотников, над Курской областью и Республикой Крым — по 6 единиц. Ещё 5 БПЛА сбито над Брянской областью, а над Белгородской и Орловской областями уничтожено по 2 аппарата.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру во Владимире.
