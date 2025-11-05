Трамп повторно предложил Айзекмана на должность главы NASA

Президент США Дональд Трамп во второй раз выдвинул кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social.