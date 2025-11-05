Кнайсль: в контактах России и США есть много камней преткновения

«Мы слышали недавно объявление Трампом о возобновлении ядерных испытаний… С другой стороны, он приветствовал идею Путина придерживаться ограничений по СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. ред.). Надо посмотреть, что по этому поводу будет предпринято. Потому что речь идет о соблюдении существующих соглашений», — отметила Кнайсль.