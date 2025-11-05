Ричмонд
Кнайсль: в контактах России и США есть много камней преткновения

Экс-глава МИД Австрии отметила, что Москва и Вашингтон поддерживают диалог на разных уровнях.

Источник: Аргументы и факты

В контактах России и США есть «много камней преткновения», но страны регулярно поддерживают их на различных уровнях, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Мы слышали недавно объявление Трампом о возобновлении ядерных испытаний… С другой стороны, он приветствовал идею Путина придерживаться ограничений по СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. ред.). Надо посмотреть, что по этому поводу будет предпринято. Потому что речь идет о соблюдении существующих соглашений», — отметила Кнайсль.

Ранее дипломат, комментируя встречу Путина и Трампа на Аляске, заявила, что данные переговоры должны открыть новую главу в отношениях России и Соединенных Штатов.

