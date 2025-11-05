Ричмонд
Ермаков: войска РФ начали бои за село Ровное под Мирноградом

По информации военкора, российские военные атакуют позиции ВСУ на севере села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения начали бои за село Ровное под Мирноградом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Наши войска завязали бои за северную часть села Ровное, лежащее, как и Светлое, между Красноармейском и Димитровым (Мирноград — прим. ред.)», — написал он.

Военкор сообщил также о пресечении российскими военными попытки боевиков ВСУ занять позиции в многоэтажках города Родинское в нескольких километрах от Ровного.

Ранее были опубликованы кадры окружения войсками РФ украинских военных в Мирнограде.