Ермаков: войска РФ начали бои за село Ровное под Мирноградом

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения начали бои за село Ровное под Мирноградом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Наши войска завязали бои за северную часть села Ровное, лежащее, как и Светлое, между Красноармейском и Димитровым (Мирноград — прим. ред.)», — написал он.
Военкор сообщил также о пресечении российскими военными попытки боевиков ВСУ занять позиции в многоэтажках города Родинское в нескольких километрах от Ровного.
Ранее были опубликованы кадры окружения войсками РФ украинских военных в Мирнограде.