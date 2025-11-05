Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ взяли под контроль хутор Запорожский под Красноармейском

По информации экс-депутата Рады, российские военные также расширили зону контроля в районе села Рог.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения выбили украинских боевиков из хутор Запорожский под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Наши части расширили зону контроля в районе села Рог, а севернее установили контроль над хутором Запорожским», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о продвижении российских военных вдоль железной дороги в мирноградском микрорайоне Новатор и переходе под их контроль территорий в северной части города.

Ранее стало известно, что подразделения РФ начали бои за село Ровное под Мирноградом.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше