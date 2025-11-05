Царев: войска РФ взяли под контроль хутор Запорожский под Красноармейском

Российские подразделения выбили украинских боевиков из хутор Запорожский под Красноармейском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Наши части расширили зону контроля в районе села Рог, а севернее установили контроль над хутором Запорожским», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о продвижении российских военных вдоль железной дороги в мирноградском микрорайоне Новатор и переходе под их контроль территорий в северной части города.
Ранее стало известно, что подразделения РФ начали бои за село Ровное под Мирноградом.
