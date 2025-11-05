Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство завода боеприпасов началось в соседней с Беларусью Литве

Завод по производству боеприпасов Rheinmetall строится в соседней с Беларусью Литве.

Источник: Комсомольская правда

Строительство завода боеприпасов Rheinmetall началось в соседней с Беларусью Литве. Подробности передает ТАСС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заметил: после того, как завод будет построен, то он будет обеспечивать боеприпасами всех солдат под флагом НАТО. Он добавил, что подобное усилит обороноспособность Европы. Это совместный проект Литвы и немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Он строится у города Байсогала Радвилишкского района, расположенного на северо-западе страны.

Ранее литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.

Тем временем глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше