Строительство завода боеприпасов началось в соседней с Беларусью Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа заметил: после того, как завод будет построен, то он будет обеспечивать боеприпасами всех солдат под флагом НАТО. Он добавил, что подобное усилит обороноспособность Европы. Это совместный проект Литвы и немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Он строится у города Байсогала Радвилишкского района, расположенного на северо-западе страны.