Строительство завода боеприпасов началось в соседней с Беларусью Литве

Строительство завода боеприпасов Rheinmetall началось в соседней с Беларусью Литве. Подробности передает ТАСС.
Президент Литвы Гитанас Науседа заметил: после того, как завод будет построен, то он будет обеспечивать боеприпасами всех солдат под флагом НАТО. Он добавил, что подобное усилит обороноспособность Европы. Это совместный проект Литвы и немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Он строится у города Байсогала Радвилишкского района, расположенного на северо-западе страны.
Ранее литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.
Тем временем глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.
