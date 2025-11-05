США погрузились в самый длительный правительственный кризис: шатдаун длится уже более 34 дней

Частичная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов стала самой продолжительной в истории страны. Действующий шатдаун, начавшийся 1 октября, превзошел предыдущий антирекорд, установленный в 2018—2019 годах во время первого срока президентства Дональда Трампа.
Тот кризис удалось преодолеть на 35-й день, 25 января 2019 года. После успешного голосования в Конгрессе Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона. Общая продолжительность того шатдауна составила 34 дня 21 час и 23 минуты.
По состоянию на вечер 4 ноября законопроект о финансировании правительства все еще не согласован американским Конгрессом. С учетом перехода США на зимнее время, который произошел 2 ноября, продолжительность шатдауна достигла 34 дней 21 часа и 24 минут, что делает действующую приостановку работы правительства самой долгой в истории Соединенных Штатов.
Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.