США погрузились в самый длительный правительственный кризис: шатдаун длится уже более 34 дней

Шатдаун правительства США побил рекорд продолжительности в истории страны.

Источник: Комсомольская правда

Частичная приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов стала самой продолжительной в истории страны. Действующий шатдаун, начавшийся 1 октября, превзошел предыдущий антирекорд, установленный в 2018—2019 годах во время первого срока президентства Дональда Трампа.

Тот кризис удалось преодолеть на 35-й день, 25 января 2019 года. После успешного голосования в Конгрессе Белый дом сообщил о подписании Трампом соответствующего закона. Общая продолжительность того шатдауна составила 34 дня 21 час и 23 минуты.

По состоянию на вечер 4 ноября законопроект о финансировании правительства все еще не согласован американским Конгрессом. С учетом перехода США на зимнее время, который произошел 2 ноября, продолжительность шатдауна достигла 34 дней 21 часа и 24 минут, что делает действующую приостановку работы правительства самой долгой в истории Соединенных Штатов.

Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше