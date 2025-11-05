Мэром Нью-Йорка впервые избран мусульманин

Согласно предварительным данным, 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка. Как прогнозирует аналитический портал Decision Desk, он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым градоначальником в истории мегаполиса.