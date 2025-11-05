Социалист Мамдани объявил о победе на выборах мэра Нью-Йорка

Уроженец Нью-Йорка, президент США Дональд Трамп называет Мамдани «100-процентным фанатиком-коммунистом» и посвятил 34-летнему политику сразу несколько гневных постов в своей соцсети Truth Social. 28 сентября он написал, что победа демократа-социалиста станет «одним из лучших событий за всю историю» Республиканской партии. «У него возникнут проблемы с Вашингтоном, каких не было ни у одного мэра за всю историю нашего некогда великого города. Помните: ему нужны деньги от меня, как от президента, чтобы выполнить все свои ФАЛЬШИВЫЕ коммунистические обещания. Но он не получит из них ни цента», — пообещал Трамп. С лета американский президент также грозится взять Нью-Йорк под федеральный контроль, чтобы «навести там порядок».