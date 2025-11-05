Царев: бойцы РФ заняли восточную часть Масляковки у Красного Лимана

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские военные взяли под контроль восточную часть поселка Масляковка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«На краснолиманском направлении установлен контроль над восточной частью Масляковки, бои идут в центре, а также на южных подступах к Лиману», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о продвижении подразделений РФ к железнодорожной станции под Новоселовкой и расширении ими зоны контроля в лесах в окрестностях поселков Дробышево и Яровая.
Кроме того, российские военные, по данным Царева, вытесняют украинских боевиков из села Редкодуб.
Ранее стало известно, что войска РФ выбили военнослужащих ВСУ с ряда укрепленных позиций у Яровой под Лиманом.