Царев: бойцы РФ заняли восточную часть Масляковки у Красного Лимана

По информации экс-депутата Рады, российские военные ведут бои в центре поселка.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские военные взяли под контроль восточную часть поселка Масляковка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На краснолиманском направлении установлен контроль над восточной частью Масляковки, бои идут в центре, а также на южных подступах к Лиману», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о продвижении подразделений РФ к железнодорожной станции под Новоселовкой и расширении ими зоны контроля в лесах в окрестностях поселков Дробышево и Яровая.

Кроме того, российские военные, по данным Царева, вытесняют украинских боевиков из села Редкодуб.

Ранее стало известно, что войска РФ выбили военнослужащих ВСУ с ряда укрепленных позиций у Яровой под Лиманом.

