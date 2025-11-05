Названа неожиданная цель Лукашенко в контактах с Трампом

Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он отметил, что Лукашенко на протяжении всего своего правления стремился найти дополнительные опоры во внешней политике, не ограничиваясь сотрудничеством с Россией.