Названа неожиданная цель Лукашенко в контактах с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил возможность укрепить свои позиции во внешней политике благодаря контактам с администрацией президента США Дональда Трампа.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он отметил, что Лукашенко на протяжении всего своего правления стремился найти дополнительные опоры во внешней политике, не ограничиваясь сотрудничеством с Россией.
По словам Минченко, белорусский лидер традиционно проводит многовекторный курс, сочетая отношения с Москвой с попытками развивать связи с США и Европой. Эксперт добавил, что Лукашенко также старается выступать посредником между Россией и Соединёнными Штатами.
Ранее американист Павел Дубравский заявил, что интерес Трампа к Белоруссии связан с его стремлением использовать контакты с Минском как инструмент на переговорах с Россией.
