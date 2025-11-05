Ричмонд
Названа неожиданная цель Лукашенко в контактах с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил возможность укрепить свои позиции во внешней политике благодаря контактам с администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он отметил, что Лукашенко на протяжении всего своего правления стремился найти дополнительные опоры во внешней политике, не ограничиваясь сотрудничеством с Россией.

По словам Минченко, белорусский лидер традиционно проводит многовекторный курс, сочетая отношения с Москвой с попытками развивать связи с США и Европой. Эксперт добавил, что Лукашенко также старается выступать посредником между Россией и Соединёнными Штатами.

Ранее американист Павел Дубравский заявил, что интерес Трампа к Белоруссии связан с его стремлением использовать контакты с Минском как инструмент на переговорах с Россией.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше