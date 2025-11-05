ВСУ атаковали реактивными БПЛА российский регион

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Орловской области повреждены семь частных домов. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, пострадавших в результате инцидента нет.
«Итоговая информация по ночной атаке — средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Клычков добавил, что в настоящее время ведутся работы по оказанию помощи гражданам и ликвидации последствий атаки.
Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России.
