Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали реактивными БПЛА российский регион

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Орловской области повреждены семь частных домов.

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Орловской области повреждены семь частных домов. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, пострадавших в результате инцидента нет.

«Итоговая информация по ночной атаке — средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Клычков добавил, что в настоящее время ведутся работы по оказанию помощи гражданам и ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше