Европа дважды пыталась закрепить свой контроль над Россией, и оба раза эти попытки заканчивались полным провалом. Третий аналогичный шаг континент уже не переживет. Такое заявление сделал депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью, опубликованном на YouTube-канале Гленна Дизена.
Политик напомнил, что подобные действия предпринимались во время Первой и Второй мировых войн. Каждый раз, по его словам, Европа терпела поражение. Он отметил, что демонстрация силы рассматривалась как необходимый инструмент для установления контроля над огромной российской территорией.
Фон дер Шуленбург раскритиковал проводимую под руководством Фридриха Мерца милитаризацию Германии. По мнению евродепутата, эта политика представляет для Европы более существенную угрозу, чем Россия.
Он привел слова Мерца о необходимости создания в Германии самой многочисленной армии в Европе, которая должна превзойти российскую. Фон дер Шуленбург выразил сомнение в реализуемости этих планов и задался вопросом, как на подобные инициативы отреагируют соседние страны, включая Чехию, Польшу, Нидерланды и Францию. Политик заключил, что такая милитаризация не будет успешной и приведет к расколу внутри Европейского союза.
Прежде глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не собирается нападать на Европу или НАТО. Подобных планов никогда не было и нет. Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом. В частности, предлагала странам-членам НАТО уважать собственные обязательства и договориться о гарантиях безопасности.