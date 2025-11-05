В США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы

Согласно публикации в NYT, американское правительство рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы. В первом варианте предполагается нанесение воздушных ударов по военным объектам страны, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны армии. Второй сценарий включает использование спецназа ВМС США для захвата или устранения президента. Третий вариант предусматривает отправку американских сил в Венесуэлу с целью захвата аэропортов, нефтяных месторождений и других объектов инфраструктуры.