В США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы

Правительство США отрицает обсуждение трёх сценариев военного вмешательства в Венесуэлу с целью свержения президента Николаса Мадуро.
Ричард Гренелл, специальный посланник президента США, заявил, что статья в The New York Times (NYT) с этими сведениями содержит ошибки и должна была быть размещена в разделе редакционных материалов, а не как новостной материал.
Согласно публикации в NYT, американское правительство рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы. В первом варианте предполагается нанесение воздушных ударов по военным объектам страны, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны армии. Второй сценарий включает использование спецназа ВМС США для захвата или устранения президента. Третий вариант предусматривает отправку американских сил в Венесуэлу с целью захвата аэропортов, нефтяных месторождений и других объектов инфраструктуры.
Газета также сообщает, что некоторые высокопоставленные чиновники администрации США, включая госсекретаря Марко Рубио и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, выступают за силовую развязку конфликта. Однако президент США Дональд Трамп пока не готов одобрить операции, которые могут поставить под угрозу американских военнослужащих или привести к неудаче.
Ранее Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены».