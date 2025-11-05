Советские корни новой главы МИ-6: как глава британской разведки связана с Украиной

Винокуров подчеркнул, что в отечественной практике, в отличие от британской, женщины не занимают должностей оперативных работников в Главном разведывательном управлении. По его словам, новым главой МИ-6 15 июня по решению премьер-министра Кира Стармера была назначена именно Блейз Метревели. Она официально вступила в должность 1 октября, сменив Ричарда Мура и став первой женщиной на этом посту за всю историю службы.