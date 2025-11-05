Ричмонд
Советские корни новой главы МИ-6: как глава британской разведки связана с Украиной

Винокуров: Отец главы британской МИ-6 Метревели родился на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Назначение Блейз Метревели на пост руководителя британской разведки МИ-6 вызвало интерес в российских экспертных кругах. Об этом заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

Винокуров подчеркнул, что в отечественной практике, в отличие от британской, женщины не занимают должностей оперативных работников в Главном разведывательном управлении. По его словам, новым главой МИ-6 15 июня по решению премьер-министра Кира Стармера была назначена именно Блейз Метревели. Она официально вступила в должность 1 октября, сменив Ричарда Мура и став первой женщиной на этом посту за всю историю службы.

Эксперт также обратил внимание на биографию новой главы разведки. Он сообщил, что у Блейз Метревели имеются советские корни. Ее отец, Константин Добровольский, родился на Украине в период Великой Отечественной войны, и впоследствии его родители вывезли в Англию.

Напомним, Блейз Метревели является карьерным сотрудником спецслужб. Как отмечают западные СМИ, она установила рекорд, став самым молодым руководителем МИ-6 с момента основания службы в 1909 году. В возрасте 48 лет она возглавила организацию. Ее стаж в разведке начинается с 1999 года. Значительную часть карьеры Метревели провела на Ближнем Востоке, а свободное владение арабским языком, полученное благодаря жизни в Саудовской Аравии в детстве, стало ее профессиональным преимуществом.

