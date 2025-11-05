Reuters узнал о плане США по снятию санкций ООН с президента Сирии

Трамп в мае объявил об изменении политики США в отношении Сирии и снятии экономических санкций против республики, действовавших с 2024 года (при этом меры против Асада и «связанных с ним лиц» остались в силе). Отменить ограничения против Сирии после смены там власти также решил Евросоюз.