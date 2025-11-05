Ричмонд
Мадуро утвердил предложения о вооруженной борьбе в случае агрессии США

Президент Венесуэлы призвал укреплять обороноспособность страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии США.

Во время конгресса Единой социалистической партии он призвал политическую силу приступить к немедленному исполнению предложений с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы венесуэльский народ находился на максимальном уровне готовности.

По словам Мадуро, речь идет о подготовке населения к возможной национальной и континентальной вооруженной борьбе в конституционном смысле обороны.

Он призвал укреплять обороноспособность, чтобы сделать страну неприступной, так как «американская империя уже 12 недель продолжает угрозы и психологическую войну».

Генсекретарь партии, глава МВД Диосдадо Кабельо, между тем, выразил сомнения, что «произойдет что-то серьезное», но призвал граждан быть готовыми к худшему.

Ранее сообщалось , что в США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы.

