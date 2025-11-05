Управляемые бомбы поразили тыловой пункт управления ВСУ в Доброполье

Тыловой пункт управления ВСУ попал под удар в городе Доброполье, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, пункт управления противника, выявленный на улице Комсомольской, обслуживал подразделения ВСУ, которые были переброшены из-под Константиновки.
Сообщается, что здание, в котором размещались боевики группы оперативного реагирования 24-й мехбригады ВСУ, а также находились узел связи и склад боеприпасов, поразили управляемые бомбы. Удар вызвал вторичную детонацию боеприпасов на складе.
Информации о потерях противника в результате поражения пункта управления нет. Известно, что в момент удара в здании находились не менее трех десятков украинских военнослужащих.
Ранее были опубликованы кадры нанесения удара по месту проведения совещания офицеров ВСУ в запорожском поселке Терноватое.