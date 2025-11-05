Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани пообещал «остановить Трампа»

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что, заняв этот пост, остановит президента США Дональда Трампа.
«Если кто и может продемонстрировать народу, преданному Трампом, как его победить, то это город, породивший его. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, которые позволили ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, но и следующих», — сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.
Он пообещал покончить с коррупцией, благодаря которой «подобные Трампу миллиардеры смогли уклоняться от налогов».
«Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом», — подчеркнул политик.
Добавим, что Трамп называл Мамдани «коммунистом» и «радикальным левым лунатиком».