Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани пообещал «остановить Трампа»

«Если кто и может продемонстрировать народу, преданному Трампом, как его победить, то это город, породивший его. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, которые позволили ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, но и следующих», — сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.